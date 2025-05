Un samedi à la ferme – Le breuil Paleyrac Le Buisson-de-Cadouin, 17 mai 2025 09:30, Le Buisson-de-Cadouin.

Dordogne

Un samedi à la ferme Le breuil Paleyrac 195 impasse du Breuilh Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Un samedi par mois, nous nous retrouvons à la FERME PÉDAGOGIQUE pour apprendre, expérimenter, partager et soutenir le projet avec un chantier participatif. Des ateliers pour tous les âges et toutes les bourses. Des chantiers participatifs pour, ensemble, prendre soin du lieu. Des repas partagés pour échanger, faire de nouvelles rencontres et imaginer l’avenir du territoire.

Ateliers pour adultes sur inscription

De 10h à 12h30

– Initiation vannerie 30 € / personne.

– Concevoir son potager prix libre

Atelier famille sur inscription

De 14h30 à 16h30

– Parure préhistorique 12 € / personne

– Chantier participatif, plantation au potager pédagogique Gratuit .

Le breuil Paleyrac 195 impasse du Breuilh

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 39 07 74 assohappycultors@gmail.com

