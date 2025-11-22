Un samedi autour des fanzines queer Médiathèque James Baldwin Paris

Venez

découvrir les fanzines à la médiathèque ! Avec une première partie de

l’après-midi consacrée à la découverte et lecture de fanzine queer, notamment

des dons reçus lors du Pride Zine Fest de mai dernier. Et une seconde partie

sous forme d’atelier de création de zines, où les bibliothécaires vous

montreront comment passer d’une feuille A4 à un zine unique !

Atelier de 15h à 16h30 – sur inscription – nombre de places limitées (15 personnes)

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscription requise pour participer à l’atelier, auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/