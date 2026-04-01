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Un samedi chez Millet (ados et adultes) atelier gravure Maison natale JF Millet La Hague

Un samedi chez Millet (ados et adultes) atelier gravure Maison natale JF Millet La Hague

Un samedi chez Millet (ados et adultes) atelier gravure Maison natale JF Millet La Hague samedi 18 avril 2026.

Lieu : Maison natale JF Millet

Adresse : GREVILLE-HAGUE

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Un samedi chez Millet (ados et adultes) atelier gravure

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Avec la Collective La Pointe.   .

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie  

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English : Un samedi chez Millet (ados et adultes) atelier gravure

L’événement Un samedi chez Millet (ados et adultes) atelier gravure La Hague a été mis à jour le 2026-03-17 par Attitude Manche