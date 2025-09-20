Un samedi de noce ! Musée de la Maison de la Mariée 44720 Saint-Joachim Île de Fédrun

RDV PARVIS de L’EGLISE de SAINT-JOACHIM – 17 h 00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association des Amis de la Maison de la Mariée, le Parc naturel régional de Brière et Dastum44 organisent un voyage temprorel secondés par la Pierre Chaude.

Vous êtes invités à un samedi de noce le 20 septembre prochain.

Rendez-vous sur le parvis de l’église avec le départ d’une marche chantée autour du mariage.

Départ à 17h pour se rendre au musée de la Maison de la Mariée. Une bonne occasion de découvrir les chants traditionnels collectés par Dastum en s’amusant !

La marche se poursuivra par une visite libre du musée et d’une collation offerte par les mariés !

Vous ne pouvez pas marcher ? Rejoignez-nous au parking de Fédrun à 18h.

Réservation

Gratuit sur réservation lesamisdelamaisondelamariee@gmail.com ou au 06 70 16 96 23

(n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur ou par sms avec le nombre de participants et un nom).

Musée de la Maison de la Mariée 44720 Saint-Joachim 182, rue du Pouet 720 Saint-Joachim Île de Fédrun 44720 Loire-Atlantique Pays de la Loire

