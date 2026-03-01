Un samedi en Irlande dé sathairn in éirinn Redon

Un samedi en Irlande dé sathairn in éirinn

12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-21 14:15:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

2026-03-21

Une journée irlandaise imaginée par Robin, notre volontaire européen.

Des légendaires selkies aux rappeurs gaéliques, en passant par le Dublin rock des années 80 et les trottoirs de la North Circular Road — quatre films pour entendre battre le cœur d’une île où tout se dit en musique.

Profitez toute la semaine d’une carte spéciale irlandaise en restauration et au bar, avec de la Guiness bien sûr, mais aussi un fameux cocktail vert ! Samedi 21 mars, découvrez 4 films irlandais

01 // 14H15

LE CHANT DE LA MER, animation de Tom Moore avec les chansons et la participation exceptionnelle de Nolwenn Leroy Irlande 2014 1h33 VF À partir de 5 ans

02 // 16H15

SING STREET, comédie dramatique de John Carney Avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor Irlande 2016 1h46 VOST

D’une rare énergie, le film s’appuie sur la musique des années 80 The Cure, Spandau Ballet, Duran Duran, A-ha, The Clash, etc !

03 // 18H45

NORTH CIRCULAR, documentaire musical de Luke McManus Irlande 2022 1h26 VOST

Ce documentaire explore l’histoire, la musique et les paysages urbains de la North Circular Road, une rue qui relie certains des lieux les plus emblématiques et les plus sulfureux du pays. Le film accueille également des performances musicales d’artistes originaires de la North Circular, dont John Francis Flynn, Séan Ó Túama, Eoghan O’Ceannabháin, Ian Lynch et Gemma Dunleavy.

04 // 21H30

KNEECAP, comédie dramatique de Rich Peppiatt Avec Móglaí Bap, Mo Chara, DJ Próvai,

Michael Fassbender Irlande 2025 1h45 VOST .

12 quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

