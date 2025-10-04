Un samedi matin à partager Bibliothèque municipale Pierrelatte

Un samedi matin à partager Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque municipale

2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00

Dans le cadre de « Biblis en folie », l’événement national qui met à l’honneur les bibliothèques partout en France, venez débuter votre week-end autour d’un petit déjeuner convivial.

(Re)découvrez nos services, échangez avec l’équipe, jetez un œil à nos animations à venir et profitez librement de jeux de société accessibles à tous.

Un moment chaleureux pour tous les âges !

Bibliothèque municipale 2 Boulevard Albert EINSTEIN 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475985458

