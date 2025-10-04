Un samedi matin à partager Bibliothèque municipale Pierrelatte
Un samedi matin à partager Bibliothèque municipale Pierrelatte samedi 4 octobre 2025.
Un samedi matin à partager Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque municipale Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00
Fin : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00
Dans le cadre de « Biblis en folie », l’événement national qui met à l’honneur les bibliothèques partout en France, venez débuter votre week-end autour d’un petit déjeuner convivial.
(Re)découvrez nos services, échangez avec l’équipe, jetez un œil à nos animations à venir et profitez librement de jeux de société accessibles à tous.
Un moment chaleureux pour tous les âges !
Bibliothèque municipale 2 Boulevard Albert EINSTEIN 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475985458
@VilledePierrelatte