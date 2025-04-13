Un samedi pour imaginer demain | TURFU Festival Le Dôme Caen

Un samedi pour imaginer demain | TURFU Festival

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Une fin de festival riche en surprises, en rencontres et en expériences autour de la biodiversité avec le Muséum national d’Histoire naturelle et le Groupe mammalogique normand ; du monde maritime et du littoral avec Les Sentinelles de la mer ; un brunch, des machines rétrofuturistes et low-tech…

Gratuit, entrée libre. Une fin de festival riche en surprises, en rencontres et en expériences autour de la biodiversité avec le Muséum national d’Histoire naturelle et le Groupe mammalogique normand ; du monde maritime et du littoral avec Les Sentinelles de la mer ; un brunch, des machines rétrofuturistes et low-tech, ainsi que des explorations autour du cerveau comme de l’intelligence artificielle.

Le samedi du TURFU, c’est aussi des animations pour comprendre les richesses indispensables à nos vies, qui grouillent sous nos pieds, avec l’INRAE et l’Association Française d’Étude des Sols, ainsi qu’une foule d’autres jeux et d’expériences proposés par des chercheurs et chercheuses venues de toute la France.

C’est tout un après-midi d’ateliers libres, pour tous les âges et toutes les curiosités, afin d’imaginer et de transformer demain ! .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Un samedi pour imaginer demain | TURFU Festival

The end of the festival will be packed with surprises, encounters and experiments on biodiversity with the Muséum national d’Histoire naturelle and the Groupe mammalogique normand; the maritime and coastal world with Les Sentinelles de la mer; a brunch, retro-futuristic and low-tech machines…

L’événement Un samedi pour imaginer demain | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-20 par Calvados Attractivité