Un samedi soir à la campagne dîner jazzy avec Swing Berry’s Mornay-Berry

Un samedi soir à la campagne dîner jazzy avec Swing Berry’s Mornay-Berry samedi 26 juillet 2025.

Un samedi soir à la campagne dîner jazzy avec Swing Berry’s

Route de la Charité Mornay-Berry Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 19:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Dans les saveurs d’une nuit d’été, vous conjuguerez le plaisir du bien-manger au bonheur de se réunir dans le cadre champêtre du Château de la Grand’Cour à Mornay-Berry. animation musicale, repas, apéritif vin/eau et café

Dîner sur réservation au 02 48 80 24 25 -nombre de places limité-

35 .

Route de la Charité Mornay-Berry 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 24 45 amis@lagrandcour.fr

English :

With the flavors of a summer’s night, you’ll combine the pleasure of good food with the joy of getting together in the country setting of Château de la Grand’Cour in Mornay-Berry. musical entertainment, meal, wine/water aperitif and coffee

Dinner on reservation 02 48 80 24 25 -limited number of pla

German :

In den Aromen einer Sommernacht verbinden Sie die Freude am guten Essen mit dem Glück, sich in der ländlichen Umgebung des Château de la Grand’Cour in Mornay-Berry zu versammeln. Musikalische Unterhaltung, Essen, Aperitif Wein/Wasser und Kaffee

Abendessen mit Reservierung unter 02 48 80 24 25 -begr

Italiano :

Nei sapori di una notte d’estate, unirete il piacere della buona tavola con la gioia di stare insieme nella cornice campestre dello Château de la Grand’Cour a Mornay-Berry. intrattenimento musicale, pasto, aperitivo con vino/acqua e caffè

Cena su prenotazione al numero 02 48 80 24 25 numero di po

Espanol :

En los sabores de una noche de verano, combinará el placer de la buena mesa con la alegría de reunirse en el marco campestre del Château de la Grand’Cour en Mornay-Berry. Animación musical, comida, aperitivo vino/agua y café

Cena previa reserva en el 02 48 80 24 25 -número de plazas limitado-

L’événement Un samedi soir à la campagne dîner jazzy avec Swing Berry’s Mornay-Berry a été mis à jour le 2025-07-11 par OT LOIRE EN BERRY