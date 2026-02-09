Un samedi soir en famille Espace culturel Les Arcades Créon
Un samedi soir en famille Espace culturel Les Arcades Créon samedi 21 février 2026.
Un samedi soir en famille
Espace culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu Créon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Une journée en famille est organisée par la bibliothèque, la Cabane à projets, le cinéma et la ludothèque de Créon. Au programme à 17 h, le conte Ta vie sur pattes par la Cie Lallaloba au centre culturel Les Arcades (dès 4 ans, 40 minutes) ; à 18 h, le film Jacob et les chiens qui parlent d’Edmunds Jansons au cinéma Max Linder (dès 5 ans, 1 h 10) ; de 18 h à 21 h 30, des jeux avec la ludothèque au centre culturel Les Arcades ; et à 19 h 15, un repas en musique aux Arcades. Réservation et paiement obligatoires avant le mercredi 18 février à la Cabane à projets. .
Espace culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 42 52 contact@lacabaneaprojets.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un samedi soir en famille
L’événement Un samedi soir en famille Créon a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de l’Entre-deux-Mers