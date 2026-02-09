Un samedi soir en famille Espace culturel Les Arcades Créon

Un samedi soir en famille

Espace culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Une journée en famille est organisée par la bibliothèque, la Cabane à projets, le cinéma et la ludothèque de Créon. Au programme à 17 h, le conte Ta vie sur pattes par la Cie Lallaloba au centre culturel Les Arcades (dès 4 ans, 40 minutes) ; à 18 h, le film Jacob et les chiens qui parlent d’Edmunds Jansons au cinéma Max Linder (dès 5 ans, 1 h 10) ; de 18 h à 21 h 30, des jeux avec la ludothèque au centre culturel Les Arcades ; et à 19 h 15, un repas en musique aux Arcades. Réservation et paiement obligatoires avant le mercredi 18 février à la Cabane à projets. .

Espace culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 42 52 contact@lacabaneaprojets.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un samedi soir en famille

L’événement Un samedi soir en famille Créon a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de l’Entre-deux-Mers