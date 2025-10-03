Un scientifique dans la classe Épinal

Un scientifique dans la classe Épinal vendredi 3 octobre 2025.

Vosges

Un scientifique dans la classe Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 00:00:00

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-03

Dans le cadre d’une initiative unique en Lorraine pour la Fête de la Science 2025, nous invitons les personnels de recherche, doctorants et médiateurs scientifiques à partir à la rencontre des élèves, directement dans leurs classes.

L’objectif ? Partager votre passion, votre parcours, vos découvertes, et éveiller la curiosité des élèves en leur offrant un regard concret sur le monde scientifique. Que vous souhaitiez présenter votre métier, réaliser une expérience ou simplement répondre à leurs questions, votre intervention sera une occasion précieuse d’échanger et d’inspirer.

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à cette aventure et intervenir dans un établissement scolaire, nous vous invitons à compléter le formulaire ci-joint.

Rejoignez-nous pour faire briller la Science dans toute la Lorraine !

Merci de vous inscrire en suivant ce lien https://fete-science-lorraine.eu/un-scientifique-dans-la-classeTout public

0 .

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 81 33 93 72

English :

As part of a unique initiative in Lorraine for the Fête de la Science 2025, we are inviting research staff, doctoral students and science mediators to meet students directly in their classrooms.

The aim? Share your passion, your career, your discoveries, and arouse the curiosity of students by offering them a concrete look at the world of science. Whether you want to present your profession, carry out an experiment or simply answer their questions, your intervention will be a valuable opportunity to share and inspire.

If you are interested in taking part in this adventure and speaking at a school, please complete the attached form.

Join us in making Science shine throughout Lorraine!

Please register by following this link: https://fete-science-lorraine.eu/un-scientifique-dans-la-classe

German :

Im Rahmen einer in Lothringen einzigartigen Initiative für die Fête de la Science 2025 laden wir Forschungspersonal, Doktoranden und Wissenschaftsvermittler dazu ein, Schüler direkt in ihren Klassenzimmern zu treffen.

Das Ziel? Teilen Sie Ihre Leidenschaft, Ihren Werdegang und Ihre Entdeckungen und wecken Sie die Neugier der Schüler, indem Sie ihnen einen konkreten Einblick in die Welt der Wissenschaft bieten. Ob Sie Ihren Beruf vorstellen, ein Experiment durchführen oder einfach nur Fragen beantworten möchten, Ihr Auftritt wird eine wertvolle Gelegenheit sein, sich auszutauschen und zu inspirieren.

Wenn Sie daran interessiert sind, an diesem Abenteuer teilzunehmen und in einer Schule zu sprechen, füllen Sie bitte das beigefügte Formular aus.

Machen Sie mit und bringen Sie die Wissenschaft in ganz Lothringen zum Leuchten!

Bitte melden Sie sich über diesen Link an: https://fete-science-lorraine.eu/un-scientifique-dans-la-classe

Italiano :

Nell’ambito di un’iniziativa unica in Lorena per la Festa della Scienza 2025, invitiamo ricercatori, dottorandi e mediatori scientifici a incontrare gli studenti direttamente nelle loro aule.

L’obiettivo? Condividere la vostra passione, la vostra carriera e le vostre scoperte, e suscitare la curiosità degli alunni dando loro una visione pratica del mondo della scienza. Che vogliate presentare la vostra professione, realizzare un esperimento o semplicemente rispondere alle loro domande, il vostro intervento sarà un’occasione preziosa per scambiare idee e ispirare.

Se siete interessati a partecipare a questa avventura e a parlare in una scuola, compilate il modulo allegato.

Unitevi a noi per far brillare la scienza in tutta la Lorena!

Registratevi seguendo questo link: https://fete-science-lorraine.eu/un-scientifique-dans-la-classe

Espanol :

En el marco de una iniciativa única en Lorena con motivo de la Fiesta de la Ciencia 2025, invitamos al personal de investigación, a los doctorandos y a los mediadores científicos a reunirse con los alumnos directamente en sus aulas.

¿El objetivo? Compartir su pasión, su carrera y sus descubrimientos, y despertar la curiosidad de los alumnos ofreciéndoles una visión práctica del mundo de la ciencia. Tanto si quiere presentar su profesión, realizar un experimento o simplemente responder a sus preguntas, su charla será una valiosa oportunidad para intercambiar ideas e inspirar.

Si está interesado en participar en esta aventura y dar una charla en un colegio, rellene el formulario adjunto.

¡Únase a nosotros para hacer brillar la Ciencia en toda Lorena!

Inscríbase siguiendo este enlace: https://fete-science-lorraine.eu/un-scientifique-dans-la-classe

L’événement Un scientifique dans la classe Épinal a été mis à jour le 2025-05-06 par OT EPINAL ET SA REGION