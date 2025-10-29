UN SI JOLI CONTE – LE KASTELET Lens

UN SI JOLI CONTE – LE KASTELET Lens mercredi 29 octobre 2025.

UN SI JOLI CONTE Début : 2025-10-29 à 10:30. Tarif : – euros.

Pour sauver son petit chien Paccounet, Petit Jean, notre héros, va vivre une aventure extraordinaire. Il lui faudra du courage et de la ténacité pour trouver l’elfe de la forêt, rencontrer la licorne magique, jouer avec le lapin aux mille couleurs,… Et Affronter, la vilaine sorcière de la forêt bleue.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62