COMME UN LIVRE – MJC JEAN COCTEAU CROIX Croix

COMME UN LIVRE Début : 2025-10-08 à 10:30. Tarif : – euros.

Pappy conseille à Petit Jean d’aller dans la bibliothèque et de choisir un livre. Décidément, il est bien difficile de trouver un livre pour passer un bon moment ! Voici donc le gardien de la bibliothèque… Jules. Ce dernier lui propose de plonger dans un grand livre de voyages. Petit Jean hésite, mais Jules le convainc de se laisser emmener sur les cinq continents, où il pourra visiter des contrées lointaines et aller à la rencontre de nombreux peuples !Dès 2.5 ans – Durée : 45 min

MJC JEAN COCTEAU CROIX 93 RUE JEAN JAURES 59170 Croix 59