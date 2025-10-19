UN SI JOLI CONTE – LE SPOTLIGHT – LILLE Lille

UN SI JOLI CONTE – LE SPOTLIGHT – LILLE Lille dimanche 19 octobre 2025.

UN SI JOLI CONTE Début : 2025-10-19 à 15:30. Tarif : – euros.

Petit Jean joue avec son petit chien autour de l’étang, mais il lance le bâton un peu trop loin, dans la forêt bleue où vit la méchante sorcière… Pour sauver son chien il doit s’armer de courage et de ténacité…Durée 45 min – Dès 2.5 ans

LE SPOTLIGHT – LILLE 100, rue Léon Gambetta 59000 Lille 59