Un siècle d’architecture : la rue Kellerman 2 rue Kellerman Reims

Un siècle d’architecture : la rue Kellerman 2 rue Kellerman Reims dimanche 19 octobre 2025.

Un siècle d’architecture : la rue Kellerman Dimanche 19 octobre, 10h30 2 rue Kellerman Marne

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T11:30:00

Fin : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T11:30:00

La rue Kellerman, percée en 1892 sur le site d’une ancienne usine textile, abrite aujourd’hui de nombreuses de la fin du XIXe siècle. Pour les Journées nationales de l’architecture, nous vous invitons à venir jeter un œil sur les trésors de cette petite rue et à découvrir la grande richesse et diversité architecturale de ces bâtiments, tant au niveau des styles que des matériaux.

2 rue Kellerman Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.reims-tourisme.com/ »}]

La rue Kellerman, percée en 1892 sur le site d’une ancienne usine textile, abrite aujourd’hui de nombreuses de la fin du XIXe siècle. Pour les Journées nationales de l’architecture, nous vous à venir…

©Ville de Reims