Un siècle de collaboration avec la SSNOF Muséum d’Histoire Naturelle Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Découvrez l’histoire de la Société des Sciences Naturelles de l’Ouest de la France, née en 1891 et qui est partenaire du Muséum depuis plus d’un siècle. Samedi 20 septembre de 10h à 22h et dimanche 21 septembre de 10h à 18h. Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr