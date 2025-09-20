Un siècle de collaboration avec la SSNOF Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’histoire de la Société des Sciences Naturelles de l’Ouest de la France, née en 1891 et qui est partenaire du Muséum depuis plus d’un siècle.

Samedi 20 septembre de 10h à 22h et dimanche 21 septembre de 10h à 18h.

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

