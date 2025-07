Un siècle de commerces nantais – 1850-1950 Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Un siècle de commerces nantais – 1850-1950 Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes mardi 25 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit, libre d’accès, dans la limite des places disponibles, ouverts à tous Tout public

Conférence animée par Madame Yvette Bellet, cadre administratif au Conseil Général de Loire-Atlantique en retraite, bénévole des associations Nantes-Renaissance et Cartophiles du Pays Nantais. « Crébillonner, « Promenade du Jeudi-Saint », « Grands Magasins », « Graslinettes », « Timbromanie… , termes attachés à l’histoire du commerce nantais et décryptés grâce à la presse locale numérisée par les Archives Départementales et à l’iconographie variée diffusée entre 1850 et 1950. Souvenirs pour certains, découvertes pour d’autres : la richesse du commerce nantais de cette période mérite bien d’être narrée.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 0240482387 https://www.nantesrenaissance.fr