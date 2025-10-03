« Un siècle d’IA (1946-2046) » par Alexis Choron Bibliothèque Léon Deubel Belfort

« Un siècle d’IA (1946-2046) » par Alexis Choron Vendredi 3 octobre, 18h30 Bibliothèque Léon Deubel Territoire-de-Belfort

À partir de 14 ans

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Imaginez un monde où les machines exécutent des tâches, apprennent, s’adaptent et prennent des décisions de manière autonome, plus vite, plus efficacement et de manière plus sûre que les humains. Ce n’est plus de la science-fiction, c’est la réalité de l’intelligence artificielle en 2025. Notre réalité.

En suivant la voie tracée par Alan Turing, Marvin Minsky et Yann LeCun, découvrez l’histoire et les enjeux de l’IA, ses impacts sur notre société, ses promesses et ses risques. Une conférence percutante sur un monde où les machines apprennent, décident et nous transforment.

Plongez au cœur de la révolution de l’intelligence artificielle avec Alexis Choron, formateur en IA générative et responsable de la communication de l’Association Nationale de l’Intelligence Artificielle (ANIA).

Préparez-vous au choc de l’intelligence artificielle, il ne vous laissera pas intact !

Bibliothèque Léon Deubel Place Jacques Chirac Belfort Belfort 90000 Centre Ville – faubourg de Montbéliard Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384542754 https://bm.mairie-belfort.fr Inaugurée en 1981, la Bibliothèque Léon-Deubel est le bâtiment principal du réseau. La bibliothèque dispose de vastes espaces répartis sur les deux étages.

