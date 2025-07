Un simple accident / Rencontres cinématographiques d’Arles La Croisière Arles

Un simple accident / Rencontres cinématographiques d’Arles La Croisière Arles vendredi 1 août 2025.

Un simple accident / Rencontres cinématographiques d’Arles

Vendredi 1er août 2025 Horaires de représentation de 21h45 à 0h. La Croisière 63/65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Séance précédée d’une performance de la poétesse franco-iranienne Leïla Azmayesh accompagnée du musicien iranien Farshad Soltani du trio Soltani (sous réserve).

Les Rencontres Cinématographiques d’Arles, sont un festival consacré à toutes les formes d’écritures cinématographiques et aux métiers du cinéma. Il se déroule tous les étés à Arles, en plein-air à Croisière.



Synopsis

Après un simple accident, les événements s’enchaînent…



De Rafar Panahi

Avec Vahid Mobasheri, Maria Afshari, Ebrahim Azizi .

La Croisière 63/65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Preceded by a performance by French-Iranian poet Leïla Azmayesh, accompanied by Iranian musician Farshad Soltani of the Soltani Trio (to be confirmed).

German :

Vor der Vorstellung findet eine Performance der französisch-iranischen Dichterin Leïla Azmayesh statt, die von dem iranischen Musiker Farshad Soltani vom Trio Soltani begleitet wird (unter Vorbehalt).

Italiano :

Preceduta da una performance della poetessa franco-iraniana Leïla Azmayesh, accompagnata dal musicista iraniano Farshad Soltani del Soltani Trio (da confermare).

Espanol :

Precedida por la actuación de la poetisa franco-iraní Leïla Azmayesh, acompañada por el músico iraní Farshad Soltani, del Soltani Trio (por confirmar).

L’événement Un simple accident / Rencontres cinématographiques d’Arles Arles a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme d’Arles