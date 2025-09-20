Un Site Patrimonial Remarquable dans le centre historique de Clermont, pour quoi faire ? Place de la Victoire Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand

Un Site Patrimonial Remarquable dans le centre historique de Clermont, pour quoi faire ? Place de la Victoire Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

Un Site Patrimonial Remarquable dans le centre historique de Clermont, pour quoi faire ? Samedi 20 septembre, 10h00 Place de la Victoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Clermont Auvergne Volcans https://www.clermontauvergnevolcans.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Le Pays d’art et d’histoire et la Direction de l’urbanisme de Clermont Auvergne Métropole proposent une balade dans le périmètre du futur Site Patrimonial Remarquable de Clermont. Cette visite à deux voix permettra de présenter les enjeux de cet outil d’urbanisme qu’est le SPR, héritier des Secteurs Sauvegardés, des ZPPAUP et des AVAP. La présentation croisera les regards sur l’histoire de la ville, sa valorisation dans les documents d’urbanisme et les moyens de valoriser et de protéger son patrimoine architectural et paysager.

Place de la Victoire Clermont-Ferrand Place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le Pays d’art et d’histoire et la Direction de l’urbanisme de Clermont Auvergne Métropole proposent une balade dans le périmètre du futur Site Patrimonial Remarquable de Clermont. Cette visite à deux…

© Clermont Auvergne Métropole