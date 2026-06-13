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Un soir à la ferme Cherré-Au

Un soir à la ferme Cherré-Au mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : La hupetière

Ville : 72400 Cherré-Au

Département : Sarthe

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Cherré-Au

Un soir à la ferme

La hupetière Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 21:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Marché de producteurs, buvette et restauration, et concert à la Chèvrerie des Huppes.   .

La hupetière Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire   contact@chevreriedeshuppes.fr

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English :

L’événement Un soir à la ferme Cherré-Au a été mis à jour le 2026-06-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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