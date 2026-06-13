Un soir à la ferme Cherré-Au
Un soir à la ferme Cherré-Au mercredi 22 juillet 2026.
Cherré-Au
Un soir à la ferme
La hupetière Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 21:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Marché de producteurs, buvette et restauration, et concert à la Chèvrerie des Huppes. .
La hupetière Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire contact@chevreriedeshuppes.fr
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English :
L’événement Un soir à la ferme Cherré-Au a été mis à jour le 2026-06-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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