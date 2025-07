Un soir à la ferme de Mathilde Taussac

Cros Taussac Aveyron

Début : Jeudi 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Visite de la ferme et repas -Concert avec « les Duganels »

18h30: Visite gratuite de la ferme transformation de canards gras et bovin viande à Cros de Taussac.

20h30 dégustation de produits de la ferme + repas et concert en fin de soirée avec le groupe « Les Duganels » Réservation obligatoire auprès de Mathilde 06 87 60 16 66

Menu 2024

Entrée salade, foie gras et friton de canard

Plat Boeuf bourguignon accompagné de pomme de terre

Fromage local

Desserts fabrication maison

Café et vin compris

Menu 2025 à venir .

Cros Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 01 07 mathilde.masbou@orange.fr

