Un soir à la galerie quartier Saint-Sauveur Galerie La Question Dinan
Un soir à la galerie quartier Saint-Sauveur Galerie La Question Dinan vendredi 15 mai 2026.
Dinan
Un soir à la galerie quartier Saint-Sauveur
Galerie La Question 1 Rue de la Larderie Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15 21:00:00
Date(s) :
2026-05-15
C’est le printemps dans les galeries de Dinan, en ce joli mois de mai 2026…
La galerie La Question vous accueille en soirée, fidèle à sa tradition de l’ Art’péritif
bienvenue aux artistes collectionneurs amateurs d’art amis.
Retrouvez les œuvres d’Hélène Courtois-Redouté, Pasino, Armel Hédé, Bruno Pansart, Karl Girard… et aussi, à l’occasion, celles de nos invités. .
Galerie La Question 1 Rue de la Larderie Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Un soir à la galerie quartier Saint-Sauveur Dinan a été mis à jour le 2026-05-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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