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Un soir à la galerie quartier Saint-Sauveur Galerie La Question Dinan

Un soir à la galerie quartier Saint-Sauveur Galerie La Question Dinan vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Galerie La Question

Adresse : 1 Rue de la Larderie

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Dinan

Un soir à la galerie quartier Saint-Sauveur

Galerie La Question 1 Rue de la Larderie Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15 21:00:00

Date(s) :
2026-05-15

C’est le printemps dans les galeries de Dinan, en ce joli mois de mai 2026…
La galerie La Question vous accueille en soirée, fidèle à sa tradition de l’ Art’péritif
bienvenue aux artistes collectionneurs amateurs d’art amis.

Retrouvez les œuvres d’Hélène Courtois-Redouté, Pasino, Armel Hédé, Bruno Pansart, Karl Girard… et aussi, à l’occasion, celles de nos invités.   .

Galerie La Question 1 Rue de la Larderie Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Un soir à la galerie quartier Saint-Sauveur Dinan a été mis à jour le 2026-05-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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