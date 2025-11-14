Un soir à Saint-Jean Visite guidée rue Romelot Elbeuf

Un soir à Saint-Jean Visite guidée rue Romelot Elbeuf vendredi 14 novembre 2025.

Un soir à Saint-Jean Visite guidée

rue Romelot Cimetière Saint-Jean Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 20:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15

Alors que la ville s’endort, le cimetière du 19e siècle entrouvre ses portes à la lueur des lanternes. A travers ses allées, laissez-vous conter l’histoire de ses monuments funéraires et des personnalités qui y sont inhumées. Industriels, savants, artistes et philanthropes rappellent le riche passé de la cité drapière.

Rendez-vous devant le cimetière, rue Romelot, Elbeuf-sur-Seine

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/un-soir-a-saint-jean-cimetiere-delbeuf

Vendredi 14 novembre et Samedi 15 novembre 2025, 19h00 .

rue Romelot Cimetière Saint-Jean Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

English : Un soir à Saint-Jean Visite guidée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un soir à Saint-Jean Visite guidée Elbeuf a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Rouen tourisme