Un soir à Saint-Jean Visite guidée rue Romelot Elbeuf
Un soir à Saint-Jean Visite guidée rue Romelot Elbeuf vendredi 14 novembre 2025.
Un soir à Saint-Jean Visite guidée
rue Romelot Cimetière Saint-Jean Elbeuf Seine-Maritime
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14 2025-11-15
Alors que la ville s’endort, le cimetière du 19e siècle entrouvre ses portes à la lueur des lanternes. A travers ses allées, laissez-vous conter l’histoire de ses monuments funéraires et des personnalités qui y sont inhumées. Industriels, savants, artistes et philanthropes rappellent le riche passé de la cité drapière.
Rendez-vous devant le cimetière, rue Romelot, Elbeuf-sur-Seine
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/un-soir-a-saint-jean-cimetiere-delbeuf
Vendredi 14 novembre et Samedi 15 novembre 2025, 19h00 .
rue Romelot Cimetière Saint-Jean Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
