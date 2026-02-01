Un soir à Varsovie Thionville
Un soir à Varsovie Thionville vendredi 27 février 2026.
Un soir à Varsovie
34 rue de la Tour Thionville Moselle
Vendredi 2026-02-27 19:00:00
Rencontre et échanges avec Eva Berger, créatrice de l’émission Remède à la mélancolie sur France Inter, et Kinga Wyrzykowska.Tout public
34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est
Meet and chat with Eva Berger, creator of the Remède à la mélancolie program on France Inter, and Kinga Wyrzykowska.
