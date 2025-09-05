Un soir au marais Chaumont-devant-Damvillers

Un soir au marais Chaumont-devant-Damvillers vendredi 5 septembre 2025.

Un soir au marais

Chaumont-devant-Damvillers Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05 21:00:00

Date(s) :

2025-09-05

Le Marais de Chaumont devant Damvillers est un Espace naturel sensibles de Meuse. Il s’agit d’une des dernières tourbières alcalines de Lorraine où l’on trouve une faune et une flore particulière. Venez découvrir ou redécouvrir les richesses de ce patrimoine paysager du marais de Chaumont et de ses environs.

Ici, l’eau, l’Homme et le temps ont tour à tour façonné le paysage pour arriver à celui que l’on peut voir aujourd’hui.

Une invitation à regarder d’un peu plus près ce paysage et à en comprendre l’origine.

Inscription obligatoire.Tout public

Chaumont-devant-Damvillers 55150 Meuse Grand Est +33 3 29 87 36 65 education@cpie-meuse.fr

English :

The Marais de Chaumont in front of Damvillers is a sensitive natural area in the Meuse. It is one of the last remaining alkaline peat bogs in Lorraine, and is home to a unique flora and fauna. Come and discover or rediscover the richness of this landscape heritage of the Chaumont marsh and surrounding area.

Here, water, man and time have in turn shaped the landscape into what we see today.

An invitation to take a closer look at this landscape and understand its origins.

Registration required.

German :

Das Marais de Chaumont vor Damvillers ist ein empfindlicher Naturraum im Departement Meuse. Es handelt sich um eines der letzten alkalischen Moore Lothringens, in dem eine besondere Fauna und Flora zu finden ist. Entdecken Sie den Reichtum dieses landschaftlichen Erbes des Moors von Chaumont und seiner Umgebung oder entdecken Sie ihn wieder.

Hier haben das Wasser, der Mensch und die Zeit abwechselnd die Landschaft geformt, um zu dem zu gelangen, was man heute sehen kann.

Eine Einladung, sich diese Landschaft etwas genauer anzusehen und ihren Ursprung zu verstehen.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Il Marais de Chaumont, di fronte a Damvillers, è un’area naturale sensibile della Mosa. È una delle ultime torbiere alcaline della Lorena, che ospita una fauna e una flora particolari. Venite a scoprire o a riscoprire la ricchezza di questo patrimonio paesaggistico delle paludi di Chaumont e dei dintorni.

Qui l’acqua, l’uomo e il tempo hanno plasmato il paesaggio fino a farlo diventare quello che vediamo oggi.

Un invito a osservare da vicino questo paesaggio e a comprenderne le origini.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

El Marais de Chaumont, frente a Damvillers, es un espacio natural sensible del Mosa. Es una de las últimas turberas alcalinas de Lorena, hogar de una fauna y flora especiales. Venga a descubrir o redescubrir la riqueza de este patrimonio paisajístico de las marismas de Chaumont y sus alrededores.

Aquí, el agua, el hombre y el tiempo han modelado a su vez el paisaje hasta convertirlo en lo que vemos hoy.

Una invitación a acercarse a este paisaje y comprender sus orígenes.

Inscripción obligatoria.

