Un soir au marais de Massilly

Espace naturel sensible du marais de Massilly Massilly Saône-et-Loire

2026-05-22

Imaginez un lieu où chaque bruissement, chaque chant, chaque ombre raconte une histoire. Un endroit où la nuit n’est pas une source d’inquiétude, mais une explosion de vie.

Bienvenue au marais de Massilly, un Espace Naturel Sensible où la biodiversité nocturne se déploie dans toute sa puissance et sa fragilité. Le Département de Saône-et-Loire vous invite à une soirée immersive de 3 heures en compagnie d’un guide nature de la LPO pour écouter, observer et ressentir la vie secrète du marais.

Réservation obligatoire. Visite accessible au public malvoyant et PMR. .

