Un soir au marais de Massilly Espace naturel sensible du marais de Massilly Massilly
Un soir au marais de Massilly Espace naturel sensible du marais de Massilly Massilly vendredi 22 mai 2026.
Un soir au marais de Massilly
Espace naturel sensible du marais de Massilly Avenue de la Gare Massilly Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Imaginez un lieu où chaque bruissement, chaque chant, chaque ombre raconte une histoire. Un endroit où la nuit n’est pas une source d’inquiétude, mais une explosion de vie.
Bienvenue au marais de Massilly, un Espace Naturel Sensible où la biodiversité nocturne se déploie dans toute sa puissance et sa fragilité. Le Département de Saône-et-Loire vous invite à une soirée immersive de 3 heures en compagnie d’un guide nature de la LPO pour écouter, observer et ressentir la vie secrète du marais.
Réservation obligatoire. Visite accessible au public malvoyant et PMR. .
Espace naturel sensible du marais de Massilly Avenue de la Gare Massilly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ENS@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un soir au marais de Massilly
L’événement Un soir au marais de Massilly Massilly a été mis à jour le 2026-01-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)