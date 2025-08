Un soir au Méandres à Huelgoat. Huelgoat

Un soir au Méandres à Huelgoat. Huelgoat vendredi 8 août 2025.

Un soir au Méandres à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 18:30:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Un soir aux Méandres

En écho à l’exposition Au bord des fleuves qui vont

méandres vous propose un moment littéraire :

Sophie Hoarau lira Constellucination, de Louise Bentkowski

vendredi 8 août à 18h30.

Entrée libre

Sophie Hoarau, metteuse en scène, comédienne et costumière, porte le laboratoire artistique dès lors, créé en 2020 après un long cheminement collectif au sein de La Quincaille, en Finistère. À la suite de mises en scène communes liant arts scéniques et plastiques, elle a amorcé ses premiers travaux et interprétations propres, Projet Paul, Stabat Mater Furiosa, volontiers, en parallèle de lectures publiques polymorphes. .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 9 84 46 88 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un soir au Méandres à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2025-07-30 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ