UN SOIR AVEC… ÉLIE SEMOUN Amiens

UN SOIR AVEC… ÉLIE SEMOUN

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Un soir avec… n’est pas un spectacle comme les autres. C’est une rencontre.

Le temps d’une soirée, Élie Semoun se livre autrement, dans un format intime et privilégié au coeur de La Comédie d’Amiens.

Plus de 35 ans de carrière, des millions de spectateurs, des personnages devenus cultes Élie Semoun est l’un des artistes les plus marquants de l’humour français.

Il accepte de se raconter, de revenir sur son parcours, ses influences, ses succès, ses doutes, ses obsessions… et bien sûr son regard, toujours acéré, sur notre époque.

Entre confidences, anecdotes personnelles, extraits, improvisations et moments de rire, Un soir avec Élie Semoun offre une immersion rare dans l’univers d’un artiste libre, exigeant et profondément humain.

Une soirée comme au coin du feu qui réserve des surprises, sans oublier un jeu de questions-réponses avec le public !

Un moment intimiste et privilégié pour les amoureux d’humour, 35 ans de scène, de rires et de souvenirs, racontés autrement.

Animée par les journalistes culturels Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Un soir avec? is not a show like any other. It’s an encounter.

For one evening, Élie Semoun reveals himself in an intimate, privileged format at the heart of La Comédie d?Amiens.

With a career spanning over 35 years, millions of spectators and characters that have become cult favourites: Élie Semoun is one of the most influential figures in French comedy.

He agrees to talk about his career, his influences, his successes, his doubts, his obsessions? and, of course, his ever-sharp-eyed view of our times.

Between confidences, personal anecdotes, excerpts, improvisations and moments of laughter, Un soir avec Élie Semoun offers a rare immersion into the world of a free, demanding and profoundly human artist.

An evening as if by the fireside , with plenty of surprises in store, not forgetting a question-and-answer session with the audience!

An intimate, privileged moment for lovers of humor, 35 years of stage performances, laughter and memories, told in a different way.

Hosted by cultural journalists Christophe Combarieu and Mathieu Wilhelm

L’événement UN SOIR AVEC… ÉLIE SEMOUN Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS