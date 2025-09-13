Un soir avec les sirènes Wingen-sur-Moder

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Les sirènes, fées des houles, des lacs et des mers ont été une inspiration constante dans l’œuvre de René Lalique. Le temps d’une soirée, venez à leur rencontre. Dans le musée d’abord à travers une visite thématique, puis en découvrant le spectacle Sirènes, sirènes de Mapie Caburet. Un soir au parfum d’iode, à la découverte de ces êtres désirés, fragiles et redoutables. Un soir pour s’émerveiller et se laisser bercer par le chant des sirènes.

Avec Mapie Caburet de la compagnie À la Lueur des contes, ainsi que Laurence Maurer et Mélanie Da Silva.

En partenariat avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord dans le cadre des Petites

histoires des Vosges du Nord. Dès 7 ans. 0 .

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14

English :

Mermaids, the fairies of swells, lakes and seas, were a constant inspiration in René Lalique?s work. Come and meet them for an evening.

German :

Meerjungfrauen, die Feen der Wellen, Seen und Meere, waren eine ständige Inspiration für René Laliques Werk. Lernen Sie sie einen Abend lang kennen.

Italiano :

Le sirene, le fate delle onde, dei laghi e dei mari, sono state una costante ispirazione per il lavoro di René Lalique. Venite a conoscerle per una sera.

Espanol :

Las sirenas, las hadas del oleaje, los lagos y los mares, fueron una inspiración constante en la obra de René Lalique. Venga a conocerlas durante una velada.

L’événement Un soir avec les sirènes Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre