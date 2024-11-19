Un soir chez Boris Parc de Carpinet Blanquefort

Un soir chez Boris Parc de Carpinet Blanquefort mardi 19 novembre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-19T20:30:00 – 2024-11-19T21:30:00

Fin : 2024-11-23T18:00:00 – 2024-11-23T19:00:00

Ultra moderne solitude

Passer Un soir chez Boris c’est l’assurance de partager un moment inoubliable dans la tête de ce funambule hirsute, plus poète que bûcheron. Dans la chaleur confinée de sa yourte installée pour l’occasion devant les Colonnes, Olivier Debelhoir alias Boris reprend à l’accordéon des chansons des années 80 un brin ringardes, invite les fantômes de ses souvenirs – héros des séries B ou de westerns spaghettis –, chausse des skis et dévale le toit de sa yourte… Son imagination est sans queue ni tête, ses acrobaties sans filet, ses mots sans limite. Entre prouesses physiques et stupéfiantes performances verbales, Boris invente un art d’un genre nouveau pour conjurer la solitude. Et ne trompe que lui.

Parc de Carpinet 4 rue du Docteur Castéra, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.carrecolonnes.fr/spectacle?id_spectacle=668 »}]

Cie d’Un Ours – Olivier Debelhoir théâtre poète

© Cédric Roulliat