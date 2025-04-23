Un soir de pleine lune sur la prairie de l’étang Massé

Le Blizon Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-26 18:30:00

fin : 2026-10-26 21:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Que révèle un paysage, un soir de pleine lune? Une invitation à découvrir la nuit, les sons de la faune discrète le jour et peut-être de magnifiques reflets sur un étang.

Une balade au cœur de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de Brenne Massé-Foucault qui nous emmènera jusqu’à un nouvel observatoire au bord d’une prairie … cette balade se fait en début de soirée, c’est l’occasion particulière pour mobiliser tous ses sens et découvrir qui vit aussi la nuit. Qui sait, peut être sera-t-il possible d’observer cerfs, chevreuils ou sangliers en bordure de l’étang Massé… 5 .

Le Blizon Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

What does a landscape reveal on a full moon night? An invitation to discover the night, the sounds of the discreet fauna during the day and perhaps magnificent reflections on a pond.

L’événement Un soir de pleine lune sur la prairie de l’étang Massé Rosnay a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne