Un soir de pleine lune sur la prairie de l’étang Massé Rosnay
Un soir de pleine lune sur la prairie de l’étang Massé Rosnay lundi 26 octobre 2026.
Un soir de pleine lune sur la prairie de l’étang Massé
Le Blizon Rosnay Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-26 18:30:00
fin : 2026-10-26 21:00:00
Date(s) :
2026-10-26
Que révèle un paysage, un soir de pleine lune? Une invitation à découvrir la nuit, les sons de la faune discrète le jour et peut-être de magnifiques reflets sur un étang.
Une balade au cœur de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de Brenne Massé-Foucault qui nous emmènera jusqu’à un nouvel observatoire au bord d’une prairie … cette balade se fait en début de soirée, c’est l’occasion particulière pour mobiliser tous ses sens et découvrir qui vit aussi la nuit. Qui sait, peut être sera-t-il possible d’observer cerfs, chevreuils ou sangliers en bordure de l’étang Massé… 5 .
Le Blizon Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
What does a landscape reveal on a full moon night? An invitation to discover the night, the sounds of the discreet fauna during the day and perhaps magnificent reflections on a pond.
L’événement Un soir de pleine lune sur la prairie de l’étang Massé Rosnay a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne