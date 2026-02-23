Un soir de printemps au bord de la mare Jussy-le-Chaudrier

Un soir de printemps au bord de la mare

Rue des Bruyères Jussy-le-Chaudrier Cher

2026-03-28 19:30:00

Venez découvrir, le temps d’une soirée, la vie qui s’active dans cette jolie petite mare des Bruères, règne des tritons et des grenouilles.

Rue des Bruyères Jussy-le-Chaudrier 18140 Cher Centre-Val de Loire

Come and spend an evening discovering the life that goes on in this pretty little Bruères pond, home to newts and frogs.

