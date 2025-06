UN SOIR D’ETE AVEC RBC ! Place Philippe VI de Valois Revel 9 juillet 2025 18:00

Haute-Garonne

Début : 2025-07-09 18:00:00

fin : 2025-07-09 22:00:00

2025-07-09

Venez découvrir Revel un soir d’été !

Soirée organisé avec le RBC (Revel Bastide Commercial) le mercredi 9 juillet 2025 de 18h à 22h / Venez découvrir des commerçants mettant en avant leurs activités (produits locaux, bien-être, services, événementiel, décoration…) / Concert du groupe rock local AVRIAL pour assurer une ambiance festive et conviviale ! / Stands salés, sucrés, boissons sur place / Tout public Gratuit. .

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie infosite.rbc@gmail.com

English :

Come and discover Revel on a summer’s evening!

German :

Entdecken Sie Revel an einem Sommerabend!

Italiano :

Venite a scoprire Revel in una sera d’estate!

Espanol :

Venga a descubrir Revel en una tarde de verano

