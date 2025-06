Un soir, rue Haute-Vienne marché nocturne à Limoges Limoges 3 juillet 2025 22:59

Un soir, rue Haute-Vienne un marché nocturne festif au cœur de Limoges. Cet événement met à l’honneur les producteurs, artisans et commerçants de la rue Haute-Vienne, invitant les visiteurs à découvrir ou redécouvrir cette rue emblématique. Une offre variée de produits locaux sera proposée à la dégustation, à emporter ou à savourer sur place. Un espace restauration convivial, avec mange-debout, tables et chaises, sera installé sur la place Haute-Vienne pour profiter pleinement de la soirée. Ambiance chaleureuse et gastronomie locale seront au rendez-vous ! .

Rue Haute Vienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 81 75 karine.aucoulon@haute-vienne.chambagri.fr

