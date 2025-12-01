UN SOIR SANS FIN ! – Le Grand Point Virgule Paris

UN SOIR SANS FIN ! Début : 2025-12-01 à 20:00. Tarif : – euros.

Max est coincé dans une boucle temporelle avec une jeune inconnue et il réalise qu’il est contraint de revivre avec elle indéfiniment la même soirée.D’abord mécontent, il va rapidement découvrir les possibilités infinies que lui offre cette situation.Entre les disputes de ses voisins et les problèmes de Fred son meilleur ami, Max va gérer mille situations et aussi tenter de séduire la jeune femme.Combien de tentatives faut-il pour devenir le meilleur séducteur du monde ? Max va être entraîné dans des aventures (et mésaventures) plus surprenantes les unes que les autres !Une comédie drôle et touchante dans l’univers du film, Un jour sans fin.Le Saviez-vous ?Stéphane Murat est l’un des auteurs de la pièce à succès Desperate Housemen. Auteur : Stéphane MuratComédiens : Aurélie Vigent et Emmanuel GasneMise en scène : Stéphane Murat

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75