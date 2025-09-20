un soir un jardin-20/09 Salle de Danse Petit beaubourg Dangé-Saint-Romain
un soir un jardin-20/09 Salle de Danse Petit beaubourg Dangé-Saint-Romain samedi 20 septembre 2025.
un soir un jardin-20/09
Salle de Danse Petit beaubourg 1 Rue de la Grenouillère – Dangé-Saint-Romain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
La compagnie aujourd’hui ou demain organise une soirée théâtrale le samedi 20 septembre à 19h30 place Saint Romain à Dangé Saint Romain .
Salle de Danse Petit beaubourg 1 Rue de la Grenouillère – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 32 88 47 brunetmh@gmail.com
English : un soir un jardin-20/09
German : un soir un jardin-20/09
Italiano :
Espanol : un soir un jardin-20/09
L’événement un soir un jardin-20/09 Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2025-09-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne