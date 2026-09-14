UN SOIR UN SITE : Le cœur historique de Montbéliard Office de tourisme Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

UN SOIR UN SITE : Le cœur historique de Montbéliard

Office de tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Vous pensez connaître Montbéliard ? Laissez-vous surprendre par une visite guidée originale à travers les rues et les « gossottes » de la cité !

Accompagnés de votre guide, partez à la découverte de Montbéliard d’hier à aujourd’hui : de la Cité des Princes à la ville industrielle, sans oublier son riche patrimoine culturel et son identité de Ville d’art et d’histoire.

Une promenade conviviale et pleine d’anecdotes pour découvrir ou redécouvrir Montbéliard autrement.

RESERVATION OBLIGATOIRE. .

Office de tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : UN SOIR UN SITE : Le cœur historique de Montbéliard

L’événement UN SOIR UN SITE : Le cœur historique de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD