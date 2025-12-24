Un soir, une œuvre Une histoire de la table, Pontarlier

Un soir, une œuvre Une histoire de la table

Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier Doubs

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25 19:00:00

2026-02-25

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

Plongez dans les collections de faïences du Musée et explorez l’art de la table à travers les siècles. Du XVIIe au XIXe siècle, laissez-vous transporter aux origines des services qui ont fait façonné nos traditions culinaires … Pour tous à partir de 10 ans. Réservation conseillée. .

Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

