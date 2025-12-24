Un soir, une œuvre Une histoire de la table, Pontarlier
Un soir, une œuvre Une histoire de la table, Pontarlier mercredi 25 février 2026.
Un soir, une œuvre Une histoire de la table
Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 18:00:00
fin : 2026-02-25 19:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.
Plongez dans les collections de faïences du Musée et explorez l’art de la table à travers les siècles. Du XVIIe au XIXe siècle, laissez-vous transporter aux origines des services qui ont fait façonné nos traditions culinaires … Pour tous à partir de 10 ans. Réservation conseillée. .
Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un soir, une œuvre Une histoire de la table
L’événement Un soir, une œuvre Une histoire de la table Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS