Un souffle de printemps Marché solidaire pour Nina et animations – Salle la Tourbière Bois-d'Amont, 18 mai 2025 10:00, Bois-d'Amont.

Jura

Salle la Tourbière 165 Rue des Couenneaux Bois-d'Amont Jura

Début : 2025-05-18 10:00:00

L’association Un souffle pour Nina organise un marché solidaire avec plusieurs animations et en collaboration avec We caritatif. Retrouvez des artisans de bijoux, décos, bien-être… Des animations tel qu’une tombola, une démonstration de salsa et batchata, un défilé de mode… Avec buvette et petite restauration sur place. .

