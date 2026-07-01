UN SOUPÇON. DÉGUSTATION CINÉMATOGRAPHIQUE À L’AVEUGLE, Jardins de l’Ancien Carmel – Théâtre du Train bleu, Avignon

Informations pratiques

UN SOUPÇON. DÉGUSTATION CINÉMATOGRAPHIQUE À L’AVEUGLE 4 – 19 juillet Jardins de l’Ancien Carmel – Théâtre du Train bleu Provence-Alpes-Côte d’Azur

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T12:10:00+02:00 – 2026-07-04T12:55:00+02:00

Fin : 2026-07-19T13:30:00+02:00 – 2026-07-19T14:15:00+02:00

Un soupçon est une expérience culinaire singulière qui réunit un groupe restreint de spectateurices autour d’un acteur seul. Avec cette dégustation partagée avec le public, ce passionné de cinéma nous fait découvrir les films qui l’ont construit. Mais au fil de la dégustation un doute s’installe et une personnalité se dévoile. Qu’a-t-il retenu de ces films ? Comment le cinéma façonne-t-il nos imaginaires ? Comment ces films souvent perçus comme inoffensifs en viennent-ils à influencer nos comportements et nos relations amoureuses ?

Jardins de l’Ancien Carmel – Théâtre du Train bleu 3 rue de l’Observance, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0660708351 »}]

Compagnie Espace Commun – Julien Fišera Julien Fišera UN SOUPÇON

(C) MATHILDE MERY