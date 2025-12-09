Un souper de mots Lectures d’albums jeunesse

Salle Polyvalente Saint-Jean-Trolimon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 19:15:00

Date(s) :

2026-01-24

Les petits et grands sont conviés à une soirée cosy autour d’une soupe de mots qui viendra réchauffer les cœurs.

À partir de 19h, les papilles ne seront pas en reste avec la dégustation d’un potage et de gâteaux confectionnés par les bénévoles. Par ailleurs, chacun est invité à apporter un gâteau et à le partager avec le public présent.

Toute la soirée, les auteurs seront présents pour partager avec le public leurs secrets d’écriture et dédicacer leurs ouvrages.

De 18h30 à 19h15 lectures d’extraits d’albums jeunesse des auteurs de l’association Histoire d’écrire

Auteur(s) Florence Guiziou, Michel Suzzarini et les auteurs de l’association Histoire d’écrire .

Tout public

Inscription sur place

Entrée gratuite

Organisé par La Mairie de Saint-Jean-Trolimon, en partenariat avec le Point livres de la commune et les écrivains de l’association Histoire d’écrire. .

Salle Polyvalente Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 00 34

L’événement Un souper de mots Lectures d’albums jeunesse Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Destination Pays Bigouden