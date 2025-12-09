Un souper de mots Saint-Jean-Trolimon

Un souper de mots

Salle Polyvalente Saint-Jean-Trolimon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Vous êtes invités à une soirée chaleureuse placée sous le signe du partage, de la créativité et du plaisir de lire autour du thème Villes et campagnes .

À 18h30 — Atelier jeunesse et “Soupe de mots”

Pour ouvrir la soirée, les auteurs de l’association Histoire d’écrire proposeront une animation autour de leurs albums jeunesse, suivie d’un atelier d’écriture participatif intitulé Soupe de mots . Les enfants et les familles seront invités à imaginer, jouer et créer des histoires inspirées du thème Villes et campagnes . Un moment convivial pour libérer l’imagination et découvrir les coulisses de la création littéraire.

En continu pendant la soirée

Dès 19h, un potage chaud et des gâteaux, préparés par les bénévoles, seront proposés au public. Chacun est également invité à apporter une gourmandise à partager. Les auteurs seront présents tout au long de la soirée pour échanger, dévoiler leurs secrets d’écriture et dédicacer leurs ouvrages.

Auteur(s) Florence Guiziou, Michel Suzzarini et les auteurs de l’association Histoire d’écrire .

Tout public

Inscription sur place

Entrée gratuite

Organisé par La Mairie de Saint-Jean-Trolimon, en partenariat avec le Point livres de la commune et les écrivains de l’association Histoire d’écrire. .

Salle Polyvalente Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 00 34

