Un souper de mots Témoignage d’un néorural et débat sur l’installation en ruralité Saint-Jean-Trolimon

Un souper de mots Témoignage d’un néorural et débat sur l’installation en ruralité

Salle Polyvalente Saint-Jean-Trolimon Finistère

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 19:15:00

2026-01-24

Petits et grands sont conviés à une soirée cosy autour d’une soupe de mots qui viendra réchauffer les cœurs.

À partir de 19h, les papilles ne seront pas en reste avec la dégustation d’un potage et de gâteaux confectionnés par les bénévoles. Par ailleurs, chacun est invité à apporter un gâteau et à le partager avec le public présent.

Toute la soirée, les auteurs seront présents pour partager avec le public leurs secrets d’écriture et dédicacer leurs ouvrages.

20h témoignage d’un Trolimonais sur ses motivations à migrer de la ville à la campagne et les défis auxquels il a dû faire face lors de son installation dans une commune rurale de 970 habitants.

Auteur(s) Florence Guiziou, Michel Suzzarini et les auteurs de l’association Histoire d’écrire .

Tout public

Inscription sur place

Entrée gratuite

Organisé par La Mairie de Saint-Jean-Trolimon, en partenariat avec le Point livres de la commune et les écrivains de l’association Histoire d’écrire. .

Salle Polyvalente Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 00 34

