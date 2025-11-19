Un Sourd dans la ville : exposition Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Un Sourd dans la ville : exposition

Pour l’inauguration de la carte blanche à l’artiste Nikesco, découvrez à la bibliothèque Saint-Éloi une exposition de planches de ses bandes dessinées.

Dans tous les espaces de la bibliothèque, cette exposition vous propose une immersion dans l’univers désopilant et touchant de Nikesco. Grâce à une sélection de dessins et planches tirées de ses 3 romans graphiques –Le bruit des gens, tomes 1 et 2, et Dialogues de Sourd-, mais également à travers des planches inédites et des animations vidéo révélant les multiples facettes du travail de l’artiste, vous découvrirez des situations cocasses ou attendrissantes, toujours sensibles.

Nikesco met en scène sa vie de jeune sourd, sa famille, ses amitiés, ses amours, ses réussites et difficultés professionnelles ou personnelles, avec humour et autodérision, sans oublier un brin de pédagogie.

Cette exposition suivra le fil conducteur des Nuits de la lecture, déclinant le thème des « Villes et campagnes » : bulle de silence dans la cacophonie urbaine et l’agitation parisienne, scènes incongrues de métro, jour de grève et manifestations, calme plat de la nuit dans un immeuble pourtant bien bruyant… : la vie d’un sourd en pleine capitale !

Que l’on soit ou non déjà sensibilisé à la culture sourde, ses histoires nous parlent, ou nous font signe, et surtout rire et réfléchir !

du 13 janvier au 14 février

entrée libre

tout public

Visites guidées de l’exposition par l’artiste ! Lors de la Nuit de la lecture à la bibliothèque, le samedi 24 janvier à 19h45 et 20h15, entrée libre dans la limite des places disponibles. En présence d’interprètes LSF/FR.

Du 13 janvier au 14 février, Nikesco redécore la bibliothèque : la ville et ses méandres sont à l’honneur, suivez le guide !

gratuit

Date(s) :

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/