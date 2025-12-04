Un Sourd Rire vaut mieux qu’un Mal Entendu Villefranche-de-Rouergue

Un Sourd Rire vaut mieux qu’un Mal Entendu

Côte du mas de Bonnet Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : Jeudi 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Spectacle-Conférence de Vivien LAPLANE organisé dans le cadre de la journée mondiale du handicap. Vivien partage avec humour son histoire personnelle, ses défis, et ses anecdotes sur le quotidien avec un handicap qui ne se voit, ni ne s’entend.

C’est un spectacle GRATUIT, OUVERT À TOUS, conçu pour aborder avec humour un sujet dont nous parlons peu.

Mise en scène de Laurent Lacroix.

Venez nombreux profiter du talentueux Vivien LAPLANE ! .

English :

Vivien LAPLANE’s lecture-show organized as part of World Disability Day. Vivien shares his personal story, challenges and anecdotes about everyday life with a disability that can’t be seen or heard.

German :

Vortragsshow von Vivien LAPLANE, die im Rahmen des Weltbehindertentags organisiert wird. Vivien teilt auf humorvolle Weise ihre persönliche Geschichte, ihre Herausforderungen und ihre Anekdoten über den Alltag mit einer Behinderung, die man weder sehen noch hören kann.

Italiano :

Spettacolo e conferenza di Vivien LAPLANE organizzato nell’ambito della Giornata mondiale della disabilità. Vivien condivide la sua storia personale, le sue sfide e i suoi aneddoti sulla vita quotidiana con una disabilità che non può essere vista o sentita.

Espanol :

Espectáculo y charla de Vivien LAPLANE organizados con motivo del Día Mundial de la Discapacidad. Vivien comparte su historia personal, sus retos y sus anécdotas sobre la vida cotidiana con una discapacidad que no se ve ni se oye.

