Un sourire vert Anthony Le Pertuis

Salle des fêtes Le Pertuis Haute-Loire

« Un Sourire Vert Anthony » est une association qui vise à améliorer la qualité de vie d’Anthony, un garçon courageux qui a besoin d’un nouveau fauteuil roulant adapté et de l’installation de rampes d’accès pour faciliter ses déplacements.

Salle des fêtes Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 95 80 90

English :

« Un Sourire Vert Anthony » is an association that aims to improve the quality of life of Anthony, a courageous boy who needs a new adapted wheelchair and the installation of access ramps to facilitate his movements.

German :

« Un Sourire Vert Anthony » ist ein Verein, der die Lebensqualität von Anthony verbessern will, einem mutigen Jungen, der einen neuen, angepassten Rollstuhl und die Installation von Rampen benötigt, um sich leichter fortbewegen zu können.

Italiano :

« Un Sourire Vert Anthony » è un’associazione che mira a migliorare la qualità della vita di Anthony, un ragazzo coraggioso che ha bisogno di una nuova sedia a rotelle adattata e di rampe di accesso per facilitare i suoi spostamenti.

Espanol :

« Un Sourire Vert Anthony » es una asociación que pretende mejorar la calidad de vida de Anthony, un niño valiente que necesita una nueva silla de ruedas adaptada y rampas de acceso que le faciliten los desplazamientos.

