Un souvenir original – Sainte-Mère-Église, 4 juin 2025 10:00, Sainte-Mère-Église.

Manche

Un souvenir original 16 bis rue de Général de Gaulle Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-04 10:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Venez vous faire prendre en photo en tenue d’époque (tenues et accessoires à disposition)

16 bis rue de Général de Gaulle

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 71 01 28 15

English : Un souvenir original

Come and have your photo taken in period costume (outfits and accessories available)

German :

Lassen Sie sich in historischer Kleidung fotografieren (Kleidung und Accessoires stehen zur Verfügung)

Italiano :

Venite a farvi fotografare in costume d’epoca (sono disponibili abiti e accessori)

Espanol :

Ven a hacerte una foto vestido de época (trajes y accesorios disponibles)

