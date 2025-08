Un spectacle de cirque en forêt : Blob / Les Colporteurs Village de cirque Paris

Un spectacle de cirque en forêt : Blob / Les Colporteurs Village de cirque Paris samedi 20 septembre 2025.

RDV au Village de cirque · 30 min + 10 min à pied · Tout public

Gratuit en accès libre dans la limite des places disponibles

> Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du festival Village de cirque #21. Voir toute la programmation ici

ACCÈS

Pelouse de Reuilly, Paris 12

Tram T3a / Métro 8 – Porte Dorée, sortie 6 + 10min à pied

Entrée par la place du Cardinal Lavigerie

Pas d’accès voitures (boulevard des Maréchaux entre Porte de Charenton et Porte Dorée)

INFOS

Parking à vélos disponible

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Environnement safe et vigilant

Bar et restauration tout au long du festival !

Blob est une créature très étrange. Curieux et sensible, il explore son environnement, le jauge, et tente d’entrer en contact avec lui. À son rythme. Blob se réinvente continuellement, instinctif et bienveillant il improvise au fur-et-à-mesure qu’il découvre l’environnement dans lequel il déambule et se nourrit des interactions avec le vivant, nature, arbres, humain·es, animaux…

Le dimanche 21 septembre 2025

de 14h30 à 15h10

Le samedi 20 septembre 2025

de 17h30 à 18h10

gratuit

Gratuit en accès libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/blob-les-colporteurs +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR