Un spectacle sur la famille au Théâtre 14 ! Théâtre 14 PARIS mardi 27 janvier 2026.
Les Reimmors affrontent la perte de l’un des leurs. Entre rires et larmes, cette fratrie traverse le deuil avec tendresse et absurdité.
Une épopée drôle et poignante, où l’on apprend à se dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre du commissariat. Dans cet élan, ces enfants unis font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Damasio.
Accompagnée d’un batteur, Marie-Magdeleine incarne quinze personnages, pour un hymne à la vie, tant bien que mal !
MISE EN SCÈNE COMPAGNIE MMM…
TEXTE MARIE-MAGDELEINE
AVEC MARIE-MAGDELEINE ET NICOLAS GIRARDI
« Quel talent », « un humour dingue », « une championne en mimiques et en accents » « une virtuosité impressionnante » dit la presse !
Plongez dans l’épopée drôle et poignante d’une famille, avec une comédienne et un batteur virtuoses.
Du mardi 27 janvier 2026 au vendredi 06 février 2026 :
mardi, mercredi
de 20h00 à 21h30
jeudi
de 19h00 à 20h30
samedi
de 16h00 à 17h30
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Théâtre 14 20 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
https://www.theatre14.fr/programmation-25-26/tant-bien-que-mal +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14
